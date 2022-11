Neue Angebote: Sky reduziert die WOW-Pakete

Der Black Friday rückt näher und man spürt, dass die Marken und Shops schon jetzt um die Gunst der Käufer kämpfen. Mittlerweile ist das kein Tag mehr, es ist eine Woche oder sogar ein voller Monat. Und auch bei Sky gibt es erste Angebote.

Auf der Webseite von WOW hat man die drei Pakete im Preis gesenkt. Es gibt 50 Prozent auf die 6-Monatsabos, dazu gehören Live-Sport, Filme und Serien und nur Serien. Es geht jetzt also schon bei 4,99 Euro für das Paket mit den Serien los.

Nach den 6 Monaten zahlt man wieder den vollen Preis, denkt also eventuell direkt an die Kündigung und speichert euch das, falls ihr das nicht dauerhaft nutzen wollt. Sky vermarktet das noch als Deal für den Singles Day 2022, der aber schon am 11. November war. Die Aktion endet übrigens schon diese Woche (also am Sonntag).

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->