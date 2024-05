Neuzulassungszahlen zum deutschen Automarkt im April 2024

Im April 2024 erlebte der deutsche Automarkt mit 243.102 neu zugelassenen Personenkraftwagen (Pkw) einen Aufschwung.

Dies entspricht einem deutlichen Plus von 19,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders hervorzuheben ist das herausragende Wachstum von Porsche mit einem Plus von 48,9 Prozent, womit die Marke einen Anteil von 1,7 Prozent am Gesamtvolumen erreichte. Auch andere deutsche Marken wie VW und BMW verzeichneten zweistellige Zuwachsraten, während einige Marken wie MAN und Mini Rückgänge hinnehmen mussten.

Bei den Importmarken legte Volvo mit 88,2 Prozent am stärksten zu, gefolgt von Citroën und Peugeot. Insgesamt war VW mit einem Marktanteil von 20,9 Prozent die dominierende deutsche Marke. Das Segment der SUVs blieb das stärkste, gefolgt von den Neuwagen der Kompaktklasse, die am stärksten zulegten.

Interessant ist, dass die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen leicht um 0,2 Prozent zurückgingen, während Hybridfahrzeuge deutlich zulegten. Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen stiegen um 1,2 Prozent auf 124,8 g/km, was auf eine gewisse Herausforderung für die Umweltbilanz hindeutet.

Der Nutzfahrzeugmarkt hat sich ebenfalls positiv entwickelt, insbesondere bei den Lastkraftwagen, deren Neuzulassungen um 37,2 Prozent gestiegen sind. Auch der Gebrauchtwagenmarkt verzeichnete Zuwächse, vornehmlich bei Lastkraftwagen und Krafträdern, so das Kraftfahrt-Bundesamt.

