Nintendo Direct: So verfolgt ihr die (vermutlich) letzte Switch-Ausgabe

Die Nintendo Switch neigt sich dem Ende und Nintendo hat bereits bestätigt, dass eine neue Konsole bis Ende März 2025 gezeigt wird. Doch noch gibt es die Switch und Nintendo blickt immerhin auf über 140 Millionen verkaufte Einheiten von dieser.

Und damit der Rubel auch im Weihnachtsgeschäft ein letztes Mal bei der Switch rollt, bekommen wir heute eine neue Nintendo Direct, in der man in 40 Minuten das Lineup für das zweite Halbjahr 2024 zeigen wird. Um 16 Uhr geht es offiziell los.

Diese Nintendo Direct kann alles werden, von extrem bescheiden bis zu fantastisch. Für eine gute Ausgabe würden mir schon Metroid Prime 4 an Weihnachten und Zelda: The Wind Waker in den nächsten Wochen ausreichen. Große Erwartungen (wie ein neues 3D Mario oder Donkey Kong) habe ich hier mittlerweile nicht mehr.

Video: Die Nintendo Switch 2

