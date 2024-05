Neue Konsole: Das sagt Nintendo zum Switch-Nachfolger

Nintendo hat diese Woche bestätigt, dass man an einer neuen Konsole arbeitet und wir diese im aktuellen Geschäftsjahr (welches im März 2025 endet) sehen werden. Aktuelle Gerüchte sprechen übrigens auch davon, dass die Konsole von Nintendo im März 2025 auf den Markt kommen wird.

Nintendo plant einen Switch-Nachfolger

Wir (und die meisten anderen Medien) haben die Konsole bisher gerne als „Switch 2“ bezeichnet, was allerdings auch nicht abwegig ist. Nintendo hat nämlich auf Nachfrage offziell bestätigt, dass man die neue Konsole als „Switch Next Model“ bezeichnen kann. Es wird also ein Nachfolger.

Momentan steht im Raum, dass wir ein Display mit 8 Zoll, in etwa die Leistung einer PlayStation 4 Pro mit 12 GB RAM und 256 GB (UFS 3.1) Speicher und neue und magnetische Joy Con bekommen. Im Dock-Modus soll via DLSS (Upscaling) eine 4K-Aufllösung am TV möglich sein.

Neue Konsole ist abwärtskompatibel

Die neue Switch 2 (die sicher anders heißen wird) soll komplett (physisch und auch digital) abwärtskompatibel mit der Switch sein, aber Nintendo plant wohl ein neues Format für SD-Karten ein. Man wird den Speicher also erweitern können, aber man benötigt wohl neue Karten dafür.

Das klingt für mich alles sehr gut, abgesehen davon, dass wir LCD statt OLED bei der neuen Konsole sehen dürften. Doch so kann Nintendo ein paar Jahre später wieder ein OLED-Modell einplanen, welches die Nachfrage ankurbelt. Die neue Konsole soll im Herbst gezeigt werden.

