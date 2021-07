Nintendo Switch: Animal Crossing wird weiter gepflegt

Animal Crossing war der Überraschungs-Hit von 2020 und sorgte für eine noch höhere Nachfrage nach der Nintendo Switch. In nur einem Jahr hat es sich fast zum meistverkauften Switch-Spiel entwickelt, nur Mario Kart ist noch im Weg.

Mario Kart 8 kommt aber langsam ins Alter und neue Inhalte gibt es hier wohl auch nicht mehr, Animal Crossing ist aber noch frisch und wird weiter gepflegt. Noch im Laufe der Woche wird es ein Update und mit Events für das Spiel geben.

Ein kostenloses Update für #AnimalCrossingNewHorizons erscheint am 29.07.. Bitte ladet das aktuellste Update für das Spiel herunter, um Zugriff auf das wöchentliche Feuerwerk und neue saisonale Gegenstände zu erhalten. pic.twitter.com/dZ9Be35bTB — Nintendo DE (@NintendoDE) July 27, 2021

Doch das ist noch nicht alles, denn es „sind weitere kostenlose Inhalte für Animal Crossing: New Horizons in Entwicklung, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden“. Die Details dazu soll es allerdings erst etwas später geben.

Mal schauen, was Nintendo noch für das Spiel geplant hat, denn mit dem Erfolg hat man sicher auch nicht gerechnet und die Entwicklung von Spielen dauert länger. Es wäre denkbar, dass da also letztes Jahr noch ganz viel beschlossen wurde, was wir dann aber erst in den kommenden Jahren bei Animal Crossing sehen werden.

Video: Die Nintendo Switch Pro 2022

