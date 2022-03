Nintendo Switch: Das neue Zelda kommt doch erst 2023

Viele haben es sich schon gedacht, da es bisher doch sehr ruhig war und jetzt ist es offiziell: Das neue Zelda für die Nintendo Switch kommt erst 2023. Nintendo peilt das Frühjahr an, also in etwa einem Jahr.

Vielleicht keine schlechte Entscheidung und vielleicht auch eine, die nicht nur mit Verzögerungen bei der Entwicklung zu tun hat. 2022 ist ein extrem starkes Jahr bei Spielen und die Konkurrenz schon jetzt groß.

Schade, aber das Lineup von Nintendo ist gut und ich vermute fast, dass man sich Zelda für das kommende Geschäftsjahr (vielleicht mit einer 4K-Switch) aufhebt. Zur E3 dürfte es also keine neuen Details geben.

