Nintendo Switch: Indie World angekündigt

Nintendo hat heute eine neue Indie World angekündigt und wird uns dann am 14. April neue Spiele für die Switch zeigen. Wie der Name schon sagt ist es ein Event für kleinere Entwickler, die aber dank Nintendo mehr Aufmerksamkeit haben.

Das Event startet um 18 Uhr deutscher Zeit und wird wie immer live übertragen, es handelt sich aber um eine Aufzeichnung. Dennoch immer interessant zu sehen, was Nintendo so geplant hat und was wir im Frühjahr und Sommer für die Switch bekommen werden. Sollte es spannende Neurigkeiten geben, werden wir berichten.

