Nintendo Switch: Mario & Luigi geplant?

Nintendo scheint an einem neuen „Mario & Luigi“ zu arbeiten, darauf deutet nun ein Patenteintrag hin, der am 9. Januar in Argentinien öffentlich wurde. Details liefert dieser Eintrag nicht, aber es wäre möglich, dass wir einen neuen Titel für die Nintendo Switch bekommen werden, der bald gezeigt wird.

Mario & Luigi: Bisher eine Handheld-Reihe

Diese Reihe kennen wir bisher eigentlich eher von den Handhelds aus dem Hause Nintendo, doch für den 3DS werden keine neuen Spiele mehr erscheinen. Und bei Nintendo hat man letztes Jahr auch bestätigt, dass wir mehr 3DS-Spiele für die Switch sehen werden (vermutlich, weil die Switch Lite der neue Handheld ist).

Wann könnten wir Mario & Luigi für die Nintendo Switch sehen? Ich würde von 2020 ausgehen, womöglich zeigt man den Titel auf einer Direct im Frühjahr oder der E3 im Juni. Wird es ein komplett neues Spiel? Da wäre ich mir nicht so sicher, da Nintendo gerne alte Spiele für die Switch neu auf den Markt bringt

Es wäre denkbar, dass wir eine Neuauflage von „Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story + Bowser Jr.’s Journey“ vom 3DS sehen werden, die 2018 veröffentlicht wurde. Doch das ist reine Spekulation von meiner Seite, bisher haben wir nämlich nur den Patenteintrag, den man bei LetsGoDigital entdeckt hat.

