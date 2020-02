Nintendo Switch Online mit neuen Spielen

Nintendo führte letztes Jahr nicht nur SNES-Spiele neben den NES-Spielen für die Nutzer von Switch Online ein, man gab auch an, dass nicht mehr jeden Monat neue Spiele kommen werden. Mittlerweile kommen die Klassiker unregelmäßig, doch heute sind mal wieder vier Neuzugänge für die Switch dabei.

Bei den NES-Klassikern erwartet uns Shadow of the Ninja und Eliminator Boat Duel und bei den SNES-Klassikern gibt es Pop’n TwinBee und Smash Tennis. Sind mir jetzt nicht wirklich bekannt und man spürt, dass Nintendo so langsam auch die guten Spiele für Switch Online ausgehen, das sagen auch die Fans.

In Japan gibt es übrigens ab Montag eine nette Aktion für eine Woche: Dead Cells kann man dort bis zum 1. März komplett kostenlos spielen. Solche Aktionen würde ich mir bei uns auch häufiger wünschen, abgesehen von den Klassikern und Tetris 99 hat Nintendo Switch Online leider wenig zu bieten.

