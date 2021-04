Nintendo Switch: Update auf Version 12 ist da

Nintendo hat zum Start in die neue Woche ein Firmware-Update für die Switch und Switch Lite veröffentlicht. Aktuell wird Version 12 verteilt, was seit Dezember 2020 der größte Versionssprung ist. Doch dieser Schritt ist auch etwas seltsam.

Normalerweise gibt es mit einem Update wie Version 10 oder Version 11 auch ein paar Änderungen. Die müssen nicht immer groß ausfallen, aber in diesem Fall wird von Nintendo nur eine Änderung im offiziellen Changelog der Switch vermerkt:

We fixed the issue with the save data backup feature, where in rare cases, the automatic backup of save data is interrupted if a communication error occurs during completion of the save data backup process.