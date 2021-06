Nintendo Switch: Neues WarioWare kommt noch 2021

Nintendo hat nach über vier Jahren endlich auch mal ein WarioWare für die Switch angekündigt, welches sogar noch in diesem Jahr erscheint. Der Titel lautet „Get It Together!“ und ein Release ist sogar schon am 10. September 2021 geplant.

WarioWare mag nicht jeder, aber die Reihe hat eine Community, die sich sicher über den neuen Titel freut. Das neue WarioWare wird übrigens über 200 Mini-Spiele enthalten. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Seite um im Trailer.

