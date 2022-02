Nintendo Switch ab heute mit altem Zelda-Klassiker

Nintendo soeben den Startschuss für Zelda: Majora’s Mask gegeben. Der Klassiker ist also ab sofort über Nintendo Switch Online verfügbar, allerdings nur, wenn ihr das Erweiterungspaket gebucht habt, welches weitere 20 Euro pro Jahr kostet.

Majora’s Mask ist ein Zelda-Spiel aus der N64-Ära, welches vor über 20 Jahren erschien und 2015 ein Comeback als 3D-Version für die DS-Reihe feierte. Hier handelt es sich jedoch um die N64-Version, die man auf der Switch spielen kann.

Es gibt viele Zelda-Fans, die diesen Titel als einen der besten der Reihe bezeichnen und das Feedback nach der Ankündigung war sehr positiv. Ich würde mich dieser Meinung anschließen, Major’s Mask ist für mich aber nicht der beste Zelda-Titel.

Es ist eine Weile her, dass ich Zelda: Majora’s Mask gespielt habe, aber es wäre durchaus ein Erlebnis, dass mal wieder mobil auf der Nintendo Switch zu tun. Gäbe es da aktuell nicht viel zu viele neue Spiele. Irgendwann steht das aber auf dem Plan.

Es ist ein Rennen, um den Mond aufzuhalten und die Welt zu retten! The Legend of Zelda: Majora’s Mask ist ab dem 25. Februar für Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitglieder erhältlich! Nach der Landung in der mystischen Welt von Termina muss Link sich auf eine dringende Suche begeben, um das Geheimnis des Mondes zu lösen, die Welt vor der Zerstörung zu bewahren und in nur drei Tagen den Weg zurück ins friedliche Land Hyrule zu finden! Nutze die Macht der Okarina, um die Zeit zu manipulieren, und plane deinen Zeitplan, während du knifflige Rätsel und Verliese löst!