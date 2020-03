Nokia 5.3 und Nokia 1.3 vorgestellt

HMD Global hat heute einige neue Smartphones vorgestellt, darunter auch ein neues Modell für Einsteiger, das Nokia 1.3. Es wird ab der 15. Kalenderwoche in Deutschland erhältlich sein und besitzt eine UVP von 109 Euro. Das Nokia 1.3 wird es in drei Farben geben und es wird direkt mit Android 10 (Go Edition) ausgeliefert:

Mit einem Snapdragon 215 und 1 GB RAM ist es natürlich nicht gerade gut ausgestattet und das 5,7 Zoll große HD-Display wird sicher auch keine perfekten Schwarzwerte aufweisen, doch für knapp 100 Euro sicher ein solides Zweithandy mit Android. Hier noch ein Blick auf das vollständige Datenblatt vom Nokia 1.3:

Weiter geht es mit dem Nokia 5.3 (Beitragsbild), welches ebenfalls in drei Farben auf den Markt kommt und voraussichtlich ab Kalenderwoche 19 erhältlich sein wird. Der Preis ist mit 209 Euro UVP angegeben und dafür bekommt man einen Snapdragon 666, 4 GB RAM und ein 6,55 Zoll großes Display (leider auch nur HD-Auflösung).

Besonders viel sollte man von solchen Smartphones natürlich nicht erwarten, aber die Basics sehen ganz solide aus. Vor allem mit einem 4000 mAh großen Akku sollte das Nokia 5.3 durchaus lange aushalten. Es wird natürlich auch mit Android 10 ausgeliefert und auch hier haben wir einen Blick auf das komplette Datenblatt für euch:

