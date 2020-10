OnePlus 8T: Download der Wallpaper

OnePlus wird kommende Woche das OnePlus 8T vorstellen und das dürfte wieder mit neuen Wallpapern ausgestattet sein. Jedes neue Flaggschiff kommt mit neuen Wallpapern daher, OnePlus legt aber besonders viel Wert auf schöne Bilder.

Ein Nutzer von den XDA-Developers hat sich die aktuelle Version der Wallpaper-App von OnePlus bei APK Mirror genauer angeschaut und dort zahlreiche neue Wallpaper entdeckt, die vermutlich für das OnePlus 8T gedacht sind.

Schaut also gerne bei diesem Beitrag von den XDA Developers vorbei, weiter unten gibt es eine kleine Preview der neuen Wallpaper. Mir sagt die Auswahl in diesem Jahr nicht so zu, ich bin eher ein Fan von „flachen“ Wallpapern ohne 3D-Effekt.

