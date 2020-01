OnePlus Concept One offiziell vorgestellt

OnePlus hat im Vorfeld der CES bereits bestätigt, dass man ein Konzept auf der Messe zeigen möchte, welches es vielleicht so nie in den Einzelhandel schaffen wird. Das hat man nun offiziell mit dem OnePlus Concept One getan.

Wie man schon vor ein paar Tagen verraten hat, ist die Idee hinter dem Konzept, dass die Kameras hinten „unsichtbar“ werden. Nur wenn man die Kamera benötigt, dann sollen die Kameras sichtbar sein. Das Konzept-Smartphone hat OnePlus zusammen mit McLaren entwickelt, daher das auffällige Design.

-->

Eine nette Idee, die ihr euch im Video weiterhin unten in Aktion anschauen könnt. Ich habe auch ein Video von The Verge eingebunden, die sich das Gerät vor der heutigen Ankündigung anschauen konnten. Es funktioniert und vielleicht ist das ja ein Feature, welches wir beim OnePlus 8T Pro McLaren sehen werden.

OnePlus Concept One in Videos

-->