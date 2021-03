Oppo Find X3 Pro, Neo und Lite vorgestellt

Oppo hat heute eine neue Find X3-Reihe vorgestellt und in Deutschland wird es drei Modelle geben: Das Oppo Find X3 Pro, das Find X3 Neo und das Find X3 Lite.

Oppo Find X3-Reihe: Datum und Preise

Die Testberichte sind bereits in Planung und noch heute werden wir euch zwei Geräte genauer vorstellen können. Der Vorverkauf wird übrigens erst am 18. März starten und Marktstart ist dann am 1. April. Es gibt jeweils nur eine Version.

Das Oppo Find X3 Pro kostet 1149 Euro, das Oppo Find X3 Neo wird 799 Euro kosten und das Oppo Find X3 Lite besitzt eine UVP von 449 Euro. Die Farben für Deutschland findet ihr unten, weltweit gibt es aber teilweise noch mehr Farben.

Im Anschluss habe ich euch die wichtigsten Daten zusammengefasst, mehr Details gibt es auf der Webseite von Oppo. Außerdem sind unsere Testberichte zu zwei Modellen (Pro und Lite) fertig und werden euch einen tieferen Einblick liefern.

Oppo Find X3 Pro: Die Eckdaten

6,7 Zoll OLED mit QHD+ und 120 Hz

Snapdragon 888 mit 12 GB RAM

256 GB Speicher (UFS 3.1)

4500 mAh (65W + 30W kabellos)

Quad-Kamera 50 MP Weitwinkel, f/1.8 (IMX766) 50 MP Ultraweitwinkel, f/2.2 (IMX766) 13 MP Telekamera, f/2.4 3 MP Mikroskopkamera, f/3.0



Oppo Find X3 Neo: Die Eckdaten

6,55 Zoll OLED mit FHD+ und 90 Hz

Snapdragon 865 mit 12 GB RAM

256 GB Speicher (UFS 3.0)

4500 mAh (65W, kein Qi)

Quad-Kamera 50 MP Hauptkamera, f/1.8 16 MP Ultraweitwinkel, f/2.2 13 MP Telekamera, f/2.4 2 MP Makrokamera, f/2.4



Oppo Find X3 Lite: Die Eckdaten

6,43 Zoll OLED mit FHD+ und 90 Hz

Snapdragon 765G mit 8 GB RAM

128 GB Speicher (UFS 2.1)

4300 mAh (65W, kein Qi)

Quad-Kamera 64 MP Hauptkamera, f/1.7 8 MP Ultraweitwinkel, f/2.2 2 MP Makrokamera, f/2.4 2 MP Schwarzweißkamera, f/2.4



