Oppo Watch 3 kommt auch als Pro-Modell

Oppo hat diese Woche wie erwartet die Oppo Watch 3 in China vorgestellt, die mit einem Snapdragon W5 Gen 1 ausgestattet ist. Es ist die erste Smartwatch mit dem Chip, bisher wurde sie allerdings nur für China und nicht für Europa bestätigt.

Passend zum Snapdragon W5 Gen 1 gibt es noch einen Co-Prozessor namens Apollo 4 Plus, beide Versionen haben ein LTPO-OLED-Display, das normale ist 1,75 und das der Pro-Version ist 1,91 Zoll groß (beide sind ganz leicht gebogen).

-->

Die Akkulaufzeit liegt bei 4 bis 5 Tagen, was aber nicht nur am neuen Chip liegt, in China kommt auch kein normales Wear OS zum Einsatz. Vermutlich ist das OS von Oppo sparsamer. Die Oppo Watch 3 (Pro) ist natürlich wasserdicht, es gibt LTE als Option, NFC, die üblichen Sensoren (kein EKG) und Marktstart ist am 19. August.

Oppo hat noch kein Wort zur globalen Verfügbarkeit gesagt, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir die Oppo Watch 3 (Pro) mit Wear OS 3 bei uns in ein paar Monaten sehen werden. Ich fände das jedenfalls interessant, denn so würden Samsung und Google im Winter etwas mehr Wear OS-Konkurrenz bekommen.

Jetzt auch als Pro-Version: Samsung Galaxy Watch 5 ist offiziell Samsung wechselte letztes Jahr zu Wear OS bei der Galaxy Watch und dabei bleibt es natürlich auch. In diesem Jahr gibt es eine neue Generation, die eine durchaus große Neuerung mitbringt: Die neue Pro-Version ersetzt die alte Classic-Version. Samsung Galaxy…10. August 2022 JETZT LESEN →

-->