Jetzt auch als Pro-Version: Samsung Galaxy Watch 5 ist offiziell

Samsung wechselte letztes Jahr zu Wear OS bei der Galaxy Watch und dabei bleibt es natürlich auch. In diesem Jahr gibt es eine neue Generation, die eine durchaus große Neuerung mitbringt: Die neue Pro-Version ersetzt die alte Classic-Version.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Die Spezifikationen

Die normale Samsung Galaxy Watch 5 kommt wieder mit 40 mm und 44 mm daher und das Pro-Modell kommt auf 45 mm. Während man bei der Classic-Version noch zwei Größen hatte, gibt es hier nur noch eine – und die drehbare Lünette ist weg.

Alle Smartwatches kommen mit OLED daher, bei der kleinsten Version sind es 1,19 Zoll und die beiden größeren Versionen kommen auf 1,36 Zoll. Samsung hat sich erneut für den Samsung Exynos W920 entschieden, den Chip kennen wir schon.

Hinweis: Bei der Pro-Version stand schon im Raum, dass es Saphirglas gibt, das kommt laut Samsung bei der neuen Generation bei allen Modellen zum Einsatz.

Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 50 Stunden, das Pro-Modell kommt aber auf bis zu 80 Stunden, denn es hat einen größeren Akku. Geladen wird mit bis zu 10 Watt.

Intern gibt es 16 GB Speicher, eine eSIM, NFC für kontaktloses Zahlen, GPS, eine EKG-Funktion, SpO2-Messung, einen Pulsmesser und was man so kennt. Samsung hat den Sensor auf der unteren Seite überarbeitet, er sieht noch etwas genauer.

Basis ist natürlich weiterhin Wear OS, was Samsung aber nicht erwähnt, das wird als One UI Watch vermarktet. Die Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) wird direkt mit One UI Watch 4.5 ausgeliefert, das Update gibt es auch für die alte Generation.

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Preise und Datum

Die kleine Samsung Galaxy Watch 5 startet bei 299 Euro, das größere Modell ist ab 329 Euro erhältlich und die Pro-Version ab 469 Euro. Wer LTE möchte, der zahlt 50 Euro mehr. Der Vorverkauf startet heute bei Samsung und Marktstart ist dann am 26. August. Es gibt mehrere Farben und die Pro-Version setzt auch auf Titan.

Klingt nach einem soliden Upgrade, aber keinem großen Sprung. Diesen gab es letztes Jahr, in diesem Jahr ist das Feinschliff. Die spannendste Neuerung ist für mich die neue Pro-Version, die mir besser als die Classic-Version gefällt. Da bin ich mal auf die Akkulaufzeit gespannt, das könnten durchaus drei volle Tage werden.

