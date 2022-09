Outbank: Update bringt Inkognito Modus

Die Multibanking-App Outbank hat wieder ein frisches Update erhalten. Das bringt einige neue Funktionen bzw. Anpassungen mit.

Mit der neuesten Outbank-Version können User jetzt einen Inkognito Modus nutzen. Damit werden sämtliche Beträge in der App automatisch unkenntlich gemacht.

Die Funktion lässt sich vor der Anmeldung in der App, via Haptic Touch über das App-Icon sowie über das kleine „i“ oben rechts im Anmeldefenster aktivieren und deaktivieren oder nach der Anmeldung über die Einstellungen der App. Diese Funktion gibt es ab Version 3.4.0 auf allen Plattformen, also unter Android, iOS und macOS.

Mit Haptic Touch auf den Konto- und Umsatzzeilen werden dem User nun auch die wichtigsten Aktionen als Shortcuts angeboten. Außerdem gibt es eine optimierte photoTAN / QR-Tan Darstellung. Sollte die Grafik zu klein angezeigt werden, kannst du die Größe auch manuell anpassen.

Automatische Konto-Gruppen

Nach der Einrichtung eines neuen Bankzugangs werden alle Konten, die mit dem Zugang verbunden sind, direkt in eine Konto-Gruppe zusammengefasst. Die Konto-Gruppen können auch weiterhin manuell bearbeitet werden. Zahlreiche kleine Optimierungen und Bugfixes soll das Update auf Version 3.4.0 ebenfalls mitbringen.

Die Outbank-App lässt sich nur noch mit einem Abo nutzen. Es kostet im günstigsten Fall für Privatnutzer 3,99 € pro Monat beziehungsweise mit etwas Rabatt knapp 40 € pro Jahr. Nutzt man die Software im geschäftlichen Bereich, werden 7,99 € pro Monat oder knapp 80 € pro Jahr fällig. Die Funktionen beider Preismodelle sind aktuell identisch. Es gibt jeweils eine 14-tägige kostenlose Testphase.

Sparkasse Banking-App: Vorgemerkte Umsätze in der Finanzübersicht und mehr Die offizielle Banking-App der Sparkassen in Deutschland hat aktuell ein Update erhalten, welches neue Funktionen mitbringt. Die frische Version 6.3.0 der App „Sparkasse Ihre mobile Filiale“ wird bereits für iOS verteilt und sollte ein Kürze auch für Android zur Verfügung…28. September 2022 JETZT LESEN →

-->