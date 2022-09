Sparkasse Banking-App: Vorgemerkte Umsätze in der Finanzübersicht und mehr

Die offizielle Banking-App der Sparkassen in Deutschland hat aktuell ein Update erhalten, welches neue Funktionen mitbringt.

Die frische Version 6.3.0 der App „Sparkasse Ihre mobile Filiale“ wird bereits für iOS verteilt und sollte ein Kürze auch für Android zur Verfügung stehen. Anpassungen gibt es in verschiedenen Bereichen.

-->

So ist nun das ePostfach leichter über das kleine Glocken-Symbol in der Kopfzeile der Startseite oben rechts zu erreichen. Ab sofort können User zudem den Dark Mode in der App bei Bedarf unabhängig von den Systemeinstellungen des iPhones bzw. iPads über das App-Menü „Einstellungen“ ein- und ausschalten.

Finanzübersicht mit vorgemerkten Umsätzen

Die Sparkassen-App zeigt obendrein jetzt direkt auf der Finanzübersicht zusätzlich zum Saldo auch die Summe aller vorgemerkten Umsätze an. Außerdem übernimmt die App nun die für das iPhone bzw. iPad gewählten Einstellungen rund um die Schriftgröße. Bei kleinerer Schrift sieht man also mehr Inhalte, z.B. in der Umsatzliste, bei größerer Schrift erhöht sich die Lesbarkeit.

Auch hat man verschiedene Fehler behoben, insbesondere rund um Apple Pay, Überweisungen, Daueraufträge und Touch ID. Zudem gibt es Optimierungen im Design, z. B. bei den Vorlagen und der Einheitlichkeit bei Schaltflächen. Und es wurden die Sicherheitsstandards unter iOS 16 angehoben.

Sparkasse Ihre mobile Filiale Preis: Kostenlos

Wo wir gerade beim Thema Sparkasse sind: vereinzelt gibt es Berichte, dass unter iOS 16 keine neuen girocards zu Apple Pay hinzugefügt werden können. Kann jemand von euch dieses Problem nachvollziehen bzw. sogar schon lösen?

DKB Banking-App: Profilbereich, Depot benennen und mehr Die Deutsche Kreditbank (DKB) verbessert ihre „neue“ Banking-App momentan regelmäßig. Ab sofort steht ein weiteres Update zur Verfügung. Das Update auf Version 1.17 der „neuen“ DKB Banking-App steht ab sofort für iOS zum Download bereit. Die neue Android-Ausgabe wird auch…28. September 2022 JETZT LESEN →

-->