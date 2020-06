Für Schnellzahler: PENNY startet Scan & GO

Bei PENNY können sich Kunden nun das Warten an der Kasse sparen. Der Händler hat nämlich mit Scan & GO einen Self-Checkout-Service gestartet.

Interessierte Kunden müssen sich dazu nur die neue Scan & GO-App herunterladen und einrichten. Anschließend können sie über diese App Produkte mit dem eigenen Smartphone scannen und auch schon einpacken. Zum Bezahlen soll man dann im Markt die separate Scan & GO-Kasse aufsuchen.

Bisher ging das bereits in wenigen Märkten. Dort hat man sozusagen einen Testlauf durchgeführt. Ab heute ist PENNY Scan & GO aber in über 100 PENNY-Märkten verfügbar. Welche das sind, lässt sich hier (unten) herausfinden. Dort gibt es auch einige FAQ.

Zum Start gibt es 5 % Rabatt

Wer PENNY Scan & GO nutzt, der bekommt im Rahmen einer Startaktion 5 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf (einige wenige Produkte sind ausgenommen, siehe unten). Einlösbar ist das Angebot bis zum 10. August 2020 in allen teilnehmenden Penny Scan&GO-Märkten. Der Rabatt wird automatisch in der App vom Einkaufswert abgezogen.

Vom Einkaufswert und der Rabatteinlösung ausgenommen sind Tabakwaren, Verlagserzeugnisse, Spirituosen, Pfand, aufladbare Geschenk- und Guthabenkarten. Der Gutschein ist pro Einkauf nur einmal einlösbar und nicht mit weiteren Rabatten kombinierbar. Zudem ist keine Barauszahlung möglich.

