Personalausweis auf dem Handy: Start im Juni 2021 geplant

Der Personalausweis kommt auf das Handy, und zwar geschieht dies als Projekt von Samsung, der Telekom und der Bundesdruckerei. Wir haben im Juli über die mobile eID für Galaxy-Smartphones berichtet. Doch wann geht es nun los?

In einer Pressemitteilung vom Deutschen Bundestag heißt es, dass ab dem 1. Februar 2021 der „Prototyp einer Smartphone-App lauffähig sein soll“. Nach der Testphase soll die App dann ab dem 1. Juni 2021 als Download verfügbar sein.

Der digitale Personalausweis ist ein Teil vom „Projekt Optimos 2.0“, bei dem es sich um ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie handelt.

In einer kleinen Anfrage an den Bundestag (bei der nun die Pressemitteilung eine weitere Reaktion war), gibt es auch eine Antwort auf die Frage, warum man denn nur mit Samsung gearbeitet hat und ob das zu einer Wettbewerbsverzerrung führen kann. Kurz: Es sollen möglichst viele Hersteller daran teilnehmen.

Samsung hat als aktiver Konsortialpartner am BMWi-Förderprojekt OPTIMOS 2 teilgenommen. Die Ergebnisse des Projektes und die Anforderungen an Secure Elements liegen offen vor und können von jedem Hersteller umgesetzt werden. Ziel der Bundesregierung ist es, möglichst viele Hersteller von Smartphones bzw. Secure Elements in das System integrieren zu können. Dazu ist die Bundesregierung mit verschiedenen Herstellern im Gespräch. Darüber hinaus ist das BSI aktiv in verschiedenen Normierungsgremien vertreten, um eine möglichst breite Marktabdeckung zu erreichen.