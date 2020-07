Samsung bringt Personalausweis auf das Smartphone

Wir haben im Mai über das Projekt Optimus 2.0 im Blog berichtet. Ziel ist ein digitaler Personalausweis für das Smartphone. Vor ein paar Wochen wurde schon angedeutet, dass man 2020 starten könnte und so wird es auch sein.

In Zusammenarbeit mit Samsung und Telekom Security haben das BSI und die Bundesdruckerei gemeinsam an einem Personalausweis für das Smartphones gearbeitet, der noch 2020 offiziell in Deutschland starten wird.

Mobile eID: Vorerst nur für S20-Modelle

Als Testgerät in der Entwicklung wurde ein Samsung Galaxy S20 genutzt und das wird auch den Anfang machen. Der digitale Personalausweis für zum Start nur für das Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra zur Verfügung stehen.

Es wird demnächst eine mobile Personalausweis-App der Bundesdruckerei im Google Play Store geben, die man sich installieren muss. Damit wird dann der Personalausweis über NFC gescannt und auf dem Gerät gespeichert.

Die Mobile eID soll sicher im Gerät gespeichert werden und kann online unter anderem zur Eröffnung eines Bankkontos, zur Nutzung von E-Government-Diensten und anderen Dingen genutzt werden. Ein Datum haben wir aber noch nicht.

Die Galaxy S20-Serie bietet die höchste verfügbare Verschlüsselungsstufe, wie das kürzlich erhaltene Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+ zeigt. Sie ist die neueste Serie von Samsung, die durch das branchenführende eSE gesichert wird.

Mal schauen, wann der digitale Personalausweis an den Start geht und wie lange es dann dauert, bis andere Geräte folgen. Samsung hat natürlich keine anderen Unternehmen in der Pressemitteilung genannt und auch Apple wird nicht erwähnt. Von der Bundesdruckerei habe ich noch keine Pressemitteilung gefunden.

Neben dem Personalausweis könnten in Zukunft übrigens weitere Ausweise folgen, das Pressebild von Samsung zeigt auch einen Führerschein oder eine Karte von einer Versicherung. Für die Aluhut-Fraktion sicher der Albtraum, ich hätte aber ehrlich gesagt gerne alle wichtigen Ausweise in einem NFC-Wallet.

