PlayStation 5: Sony will Konsole in Deutschland direkt verkaufen

Wer seit dem Launch der PlayStation 5 eine Konsole kaufen möchte, der muss viel Glück haben und die zahlreichen Shops verfolgen. Ab und zu gibt es mal hier und da eine Lieferung, die ist dann aber oft in wenigen Sekunden ausverkauft.

In den USA hat Sony daher „PlayStation Direct“ ins Leben gerufen und verkauft die PS5-Konsolen direkt an Kunden. Das verhindert zwar nicht, dass Scalper zugreifen, aber viele Menschen kaufen auch eben gerne direkt beim Hersteller ein.

-->

PlayStation Direct kommt nach Europa

Nun steht dieser Schritt auch in Europa an und Deutschland ist mit dabei. Sony wird also bald einen eigenen Online Shop starten, was sich schon Ende 2020 dank einer Stellenausschreibung angedeutet hat – koordiniert wird das in London.

Es ist noch unklar, wann der Schritt kommt, aber es wird nicht mehr lange dauern (in diesem Jahr). Das bedeutet übrigens nicht, dass Sony dann genug Einheiten im eigenen Shop verkaufen wird, Microsoft macht das auch und ist ausverkauft.

Eine optimale Lösung für das aktuelle Problem wäre ein dauerhafter „Vorverkauf“ und das auch Monate im Voraus. Apple verkauft Produkte auch dann, wenn sie erst 2-3 Monate später verfügbar sind. Sowas könnte Sony doch ebenfalls machen.

Die PlayStation 5 nimmt jedenfalls langsam an Fahrt auf und die großen AAA-Titel werden nun nach und nach erscheinen. Sony hat also großes Interesse, dass viele Menschen eine Konsole kaufen und wird versuchen die Lage zu optimieren.

PlayStation und mehr: Sony will 1 Milliarde Nutzer erreichen Sony hat sehr große Pläne für Entertainment und die PlayStation-Sparte soll hier eine zentrale Rolle spielen. Aktuell erreicht das Unternehmen ca. 160 Millionen aktive Nutzer, doch das Ziel der Sony Group sind nun 1 Milliarde aktive Nutzer. Die PlayStation-Sparte läuft…26. Mai 2021 JETZT LESEN →

-->