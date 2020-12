PlayStation 5: Sony will die Konsole bald selbst verkaufen

Die PlayStation 5 war schon Wochen vor Marktstart ausverkauft und wenn es Händler gibt, die neue Ware bekommen, dann ist diese innerhalb von Sekunden weg. Hinzu kommt, dass viele die Konsole abgreifen und teuer bei eBay und Co. weiterverkaufen. Dieses Vorgehen ist natürlich nicht im Interesse von Sony.

PlayStation 5: Sony plant Direktvertrieb

Das Unternehmen beschäftigt sich also schon damit, wie man diese Lage selbst optimieren kann und plant einen Direktvertrieb in Europa. Offiziell bestätigt hat man das noch nicht, aber eine Stellenausschreibung bei Sony liefert den klaren Hinweis.

-->

In den USA ging PlayStation Direct bereits im September 2019 online, nun will Sony auch in Europa die neue Konsole (inklusive Zubehör) direkt an Kunden verkaufen. Da man aber noch eine leitende Führungspersönlichkeit sucht, die sich mit dem Team in den USA koordinieren soll, dürfte der Shop von Sony noch etwas dauern.

Ein eigener Online Shop ist für Produkte mit einer hohen Nachfrage meiner Meinung nach der beste Weg. Apple ist hier das Paradebeispiel, denn man kann die Produkte kaufen, egal wann sie geliefert werden. Bei den AirPods Max wartet man jetzt also vielleicht 3 Monate, aber man kann sie kaufen und hat einen Zeitraum.

Wer aktuell eine PlayStation 5 kaufen möchte, der hat diese Chance nicht. Er muss Glück haben, wenn ein Shop die Konsole kurz listet. Oder er bestellt vielleicht bei MediaMarkt und stellt dann fest, dass die mal wieder ihr Datum nicht einhalten können. Ich sehe aktuell sehr viele verärgerte Nutzer, die dieser Ablauf stört.

Die Nachfrage nach der PlayStation 5 dürfte auch 2021 hoch bleiben, daher wäre es nicht schlecht, wenn Sony das selbst in die Hand nimmt. Wobei sich natürlich noch zeigen wird, ob Sony das 2021 dann besser als die vielen Shops macht.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Ein Wochenende mit Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 ist vermutlich das am meisten erwartete Spiel des Jahres und seit letzter Woche kann man es endlich spielen. Die Entwickler mussten das Spiel ein paar Mal verschieben, doch den 10. Dezember 2020 konnte man nun einhalten. Mich hat…14. Dezember 2020 JETZT LESEN →

-->