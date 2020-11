PlayStation: Sony plant wohl Antwort auf den Xbox Game Pass

Diese Woche fand der Marktstart der PlayStation 5 in Europa statt und Jim Ryan von Sony Interactive Entertainment stellte sich passend dazu diversen Interviews.

In einem Interview von Tass gab er zum Beispiel an, dass man damit rechnet, dass die ersten „richtigen“ Next-Gen-Spiele so ab 2022 kommen dürften. Es dauert eben ein paar Jahre, bis die Entwickler die neue Hardware wirklich ausreizen.

Was Ryan nicht empfehlen kann, ist der Launch in einer Pandemie. Die Nachfrage sei zwar dadurch explodiert und man verkauft aktuell jede Einheit, die man auf den Markt bringt, aber die Produktion ist durch Corona deutlich schwieriger geworden.

Von einem „console war 2.0“ möchte man bei Sony übrigens nicht sprechen, man freut sich über die Konkurrenz mit der Xbox von Microsoft. Doch die Hardware und die Spiele sind da nur ein Punkt, wie sieht es mit einer Antwort auf den Xbox Game Pass aus? Diese wird laut Jim Ryan kommen, allerdings erst etwas später.

There is actually news to come, but just not today. We have PlayStation Now which is our subscription service, and that is available in a number of markets.