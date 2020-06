Pokémon Unite für Nintendo Switch, Android und iOS angekündigt

The Pokémon Company hat heute offiziell ein neues Spiel namens „Pokémon Unite“ angekündigt. Es handelt sich dabei um ein Battle-Spiel, welches für die Nintendo Switch, Android und iOS erscheinen wird (inklusive Crossplay).

Eigentlich haben wir nach der letzten Keynote mit einem weiteren Let’s Go-Titel gerechnet, doch Pokémon Unite verfolgt einen komplett neuen Ansatz. Ich vermute, dass The Pokémon Company nach Pokémon Go so langsam auch ein erfolgreiches Mobile-Game haben möchte (Go wird von Niantic vertrieben).

-->

Das Spiel wird zusammen mit Tencent entwickelt und die ersten Gameplay-Szenen sehen schon ganz interessant aus. Was man bisher aber noch nicht sagen wollte: Wie es mit dem Geschäftsmodell (sicher In-App-Käufe) aussieht und wann das Spiel kommt. The Pokémon Company möchte „bald“ mehr Details nennen.

Nintendo Switch: Oceanhorn 2 könnte bald erscheinen Oceanhorn machte vor ein paar Jahren als Zelda-Klon für Smartphones die Runde und war so erfolgreich, dass man sogar einen zweiten Teil entwickelte. Das Spiel schnappte sich aber Apple für seinen Arcade-Dienst und machte es sogar zum Headliner für den…24. Juni 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->