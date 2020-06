Nintendo Switch: Großes Pokémon-Spiel nächste Woche

Gestern gab es einige Pokémon-Ankündigungen, unter anderem wurde auch verkündet, dass wir ein Pokémon Snap für die Nintendo Switch bekommen. Ein kostenloses Spiel wird uns in Form von Pokémon Café Mix auch erwarten.

Pokémon: Großes Projekt am 24. Juni

Doch das war noch nicht alles, denn neben ein paar kleineren Ankündigungen gab Tsunekazu Ishihara am Ende der Präsentation bekannt, dass man kommende Woche (24. Juni) ein „großes Projekt“ für Pokémon vorstellen möchte.

Was hat man für die Pokémon-Reihe geplant? Den Hinweis liefert der Chef der Pokémon Company vielleicht sogar selbst, denn in seiner Ankündigung sind im Hintergrund zahlreiche Pokémon aus der Johto-Region zu sehen.

Das könnte bedeuten, dass wir ein Remake von Pokémon Gold und Silber sehen werden. Mit „Pokémon: Let’s Go, Pikachu!“ und „Pokémon: Let’s Go, Eevee!“ gab es bereits ein Remake von Pokémon Blau und Rot und womöglich werden wir in diesem Jahr dann ein Remake vom zweiten Spiel der Hauptreihe bekommen.

Aktuell ist das natürlich noch Spekulation, aber so ein Titel würde die Nachfrage nach der Switch sicher steigern, denn Pokémon gehört zu den beliebtesten Spielen für die Konsolen von Nintendo. Ich finde, dass das gar nicht so abwegig klingt und könnte mir eine Neuauflage von Pokémon Gold und Silber gut vorstellen.

