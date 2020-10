Prime Day: Amazon startet Echo-Deals

Amazon bereitet sich auf den Start des diesjährigen Prime Day vor, der am morgigen 13. Oktober um 00:01 Uhr beginnt und 48 Stunden dauert. Heute startet man bereits mit den Echo-Deals.

Prime-Mitglieder können bereits seit gestern mit Alexa über einen Amazon Echo per Sprache einkaufen und haben so frühzeitig die Rabatte erhalten. Wer das nicht mochte, darf nun auch im Web ran. Prime-Mitglieder finden ab heute, den 12. Oktober ausgewählte Angebote für Amazon-Geräte wie Echo Dot (3. Generation), Echo Show 8, Kindle Paperwhite und mehr auf der Amazon-Website.

-->

So ist der Smart Speaker Echo Dot (3. Generation) um 68 Prozent reduziert und somit für 19,49 Euro erhältlich. Bis zu 63,36 Euro sparen Prime-Mitglieder bei Echo Show-Geräten. Den Echo Show 5 gibt es für 43,86 Euro (statt 87,72 Euro) und den Echo Show 8 für 63,35 Euro (statt 126,71 Euro). Echo Auto bringt Alexa für 34,11 Euro auf die Straße, wodurch Prime-Mitglieder 24,37 Euro sparen.

Echo-Hardware bei Amazon →

Bundles im Angebot

Das Bundle Echo Dot (3. Generation) + LIFX White Smart Bulb gibt es für 24,49 Euro sowie den Echo Dot (3. Generation) zusammen mit dem Amazon Smart Plug für 29,49 Euro. Für den Kindle Paperwhite zahlen Prime-Mitglieder aktuell 68,22 Euro, für den Kindle Kids Edition sind es 53,59 Euro.

Außerdem vergünstigt zu haben sind der Echo Dot (3. Gen.) mit Philips Hue White & Color Ambience, der Echo Flex sowie weitere Echo Smart Home-Bundles.

Weitere Prime Deals folgen

In Kürze wird es weitere Prime Deals geben. Ihr Unterhaltungserlebnis per Sprache steuern können Mitglieder dann mit dem um 48,73 Euro reduzierten Fire TV Cube (für 68,23 Euro erhältlich). Zudem sparen sie in Kürze bis zu 58,49 Euro bei Fire Tablets. Das Fire HD 10 ist für 87,71 Euro und das Fire 7 Kids Edition-Tablet für 53,60 Euro erhältlich.

Angebote-Sonderseite bei Amazon →

Info Amazon Prime kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

NBB ist autorisierter Apple-Händler Ab dem heutigen 12. Oktober 2020 ist NBB ein autorisierter Apple-Händler. Das bedeutet, dass NBB Seine Produkte zukünftig direkt von Apple bezieht. Hierdurch kann NBB (aka Notebooksbilliger) seinen Kunden das vollständige Apple-Sortiment anbieten - und das auch direkt jeweils mit dem…12. Oktober 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->