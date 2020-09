Amazon Prime Day 2020 ist offiziell

Es hat sich bereits angedeutet, nun hat es Amazon offiziell angekündigt: Der Amazon Prime Day 2020 findet in diesem Jahr im Oktober statt. Wobei es genau genommen wieder kein „Day“ ist, denn man feiert erneut zwei volle Tage.

Amazon wird am 13. und 14. Oktober wieder zahlreiche Produkte im Preis senken und die Aktion ist nur für Prime-Mitglieder gedacht. Ihr könnt euch hier für Amazon Prime anmelden und falls ihr Prime noch nicht genutzt habt, kostenlos testen.

Wir werden euch hier natürlich spannende Deals von Amazon liefern und rechnen auch damit, dass die Echo-Produkte und mehr reduziert sein werden. Amazon hält den Prime Day in der Regel im Sommer ab, um die Verkaufszahlen zu pushen, was im Oktober und kurz vor dem Black Friday eigentlich nicht so nötig wäre.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann für Aktionen wie diese genutzt werden. Der Dienst kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon 30 Tage getestet werden.

