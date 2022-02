Prime Video: Amazon veröffentlicht Startdatum und Trailer zu „Star Trek: Picard“ Staffel 2

Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) beginnt in Kürze seine neueste Mission: Die zweite Staffel von Star Trek: Picard startet am 4. März 2022 exklusiv bei Prime Video.

Anschließend stehen wöchentlich freitags neue Folgen zum Streamen bereit. Mit Star Trek: Picard ist Sir Patrick Stewart 2020 in seine Rolle als Jean-Luc Picard zurückgekehrt, die er sieben Staffeln lang in Star Trek: The Next Generation verkörperte. Die Serie folgt dem Charakter in das nächste Kapitel seines Lebens.

Der erste offizielle Trailer gewährt Einblicke in die neue Staffel, in der Picard „in die Vergangenheit reisen muss, um die Zukunft der Galaxie zu sichern“.

„Star Trek: Picard“ Staffel 2 Trailer

Darum geht’s in der zweiten Staffel Star Trek: Picard:

Dem legendären Jean-Luc Picard und seiner Crew steht eine aufregende neue Reise bevor: Sie brechen auf in die Vergangenheit. Picard stellt sich mutig den Gefahren der Erde des 21. Jahrhunderts, um in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit die Zukunft der Galaxie zu retten. Er trifft dabei auf alte Freunde und neue Weggefährten und muss sich bei einer ultimativen Prüfung einem seiner größten Feinde stellen.

Star Trek: Picard befindet sich derzeit zudem in der Produktion einer dritten Staffel. Natürlich steht auch noch die erste Staffel der Serie online zu Abruf bereit.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

