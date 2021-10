PS4 und PS5: Sony kündigt State of Play an

Sony hat eine weitere Ausgabe von State of Play angekündigt. Das ist das Format, in dem man neue Spiele für die PlayStation zeigt. Die Ausgabe findet am Mittwoch (27. Oktober) um 23 Uhr deutscher Zeit statt.

In der kommenden Ausgabe von State of Play stehen jedoch die Drittanbieter im Fokus, die AAA-Spiele von Sony gab es bei der letztem Ausgabe. Da werden wir wohl erst kommendes Jahr wieder etwas hören.

Sony hat ca. 20 Minuten eingeplant, es wird also gar nicht so viel zu sehen geben. Ich denke man zeigt ein paar Titel, die vor Weihnachten und vielleicht noch Anfang 2022 kommen. Es ist auch ein Livestream geplant.

