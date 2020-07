Ring Alarm startet in Deutschland zum Einführungspreis

Ring, ein Amazon-Unternehmen, hat heute den deutschen Marktstart seines Alarmsystems Ring Alarm bekannt gegeben.

Wie bereits die Video-Türklingeln und Sicherheitskameras von Ring wird auch Ring Alarm in der Ring-App eingerichtet und fügt sich so in das Sicherheitskonzept ein. Dazu muss der Nutzer die Basisstation per WLAN oder Ethernet-Kabel verbinden, die Tür-/Fensterkontakte anbringen und den Bewegungsmelder an einer Wand befestigen.

-->

Daraufhin erhalten die Besitzer anpassbare Benachrichtigungen auf ihrem Smartphone oder Tablet, sobald jemand den Raum betritt, ein Fenster öffnet oder den Alarm via Ring Alarm Keypad auslöst. Das System lässt sich in drei Modi per App oder Keypad scharf schalten und deaktivieren.

Ring Alarm wird in Deutschland 299,00 Euro (UVP) kosten. Bis zur Verfügbarkeit ist es allerdings günstiger zu haben.

Im Paket sind enthalten:

Basisstation

Keypad

Tür-/Fensterkontakt

Bewegungsmelder

Signal-Verstärker

Mit einem Ring Protect Plus Plan erhalten die Nutzer außerdem für 10 Euro pro Monat „unterstützende Überwachung“, ein Mobilfunk-Reservesystem sowie 30 Tage Speicherung der Videos.

Die folgenden Dienstleistungen sind laut Ring im Ring Protect Plus Plan enthalten:

Unterstützende Überwachung: Automatisierte Anrufe an drei Notfallkontakte im Falle eines Alarms, sodass auch in der Abwesenheit des Nutzers eine Vertrauensperson nach dem Rechten sehen kann.

Mobilfunk-Reservesystem: Sollte die Internetverbindung ausfallen, funktioniert die Basisstation weiter.

30 Tage Video-Speicherung in der Cloud für alle Ring Geräte im selben Haushalt.

Erweiterte Garantie für alle Ring Geräte im selben Haushalt, solange der Ring Protect Plus Plan aktiv ist.

10 Prozent Rabatt für alle Einkäufe auf Ring.com.

Ring Alarm kann ab heute und bis zum 22. Juli 2020 für einen Einführungspreis von 229,00 Euro auf Amazon.de vorbestellt werden. Die reguläre unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299,00 Euro. Das System soll dann ab dem 21. Juli 2020 an Kunden in Deutschland und Österreich ausgeliefert werden.

Amazon Sommerangebote gestartet Amazon hat die diesjährigen Sommerangebote offiziell gestartet. Vom heutigen 1. bis einschließlich 15. Juli 2020 können die Nutzer zahlreiche Angebote mit bis zu 40 Prozent Rabatt unter amazon.de/angebote shoppen. Amazon möchte dabei eine breite Auswahl an Produkten bieten. Vom Mähroboter…1. Juli 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->