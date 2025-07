LEGO fordert BlueBrixx heraus: LEGO Architecture Schloss Neuschwanstein vorgestellt

Wenn man an Klemmbausteine denkt, dann denkt man unweigerlich an den dänischen Hersteller LEGO. Die Marke ist nicht wegzudenken. In den letzten Jahren musste sie sich jedoch mehr Konkurrenz stellen. Zum Beispiel COBI, CaDA, Mould King und der deutsche Hersteller BlueBrixx. Dass man bei Klemmbausteinen-Sets unfreiwillig aneinandergerät, ist unausweichlich – das neueste Set der LEGO-Architecture-Reihe ist hierfür ein Beispiel.

Bauwerke aus Klemmbaustein – Bayern-Edition

Unter dem Motto „Ein Stück Geschichte zum Selberbauen“ hat das Unternehmen nun die LEGO Architektur-Serie um ein Set reicher gemacht: LEGO Architecture Schloss Neuschwanstein wurde jetzt offiziell vorgestellt. Das Schloss, eines der bekanntesten und beeindruckendsten architektonischen Meisterwerke Deutschlands, wurde ursprünglich im 19. Jahrhundert von König Ludwig II. von Bayern entworfen und ist weltweit bekannt.

Mit insgesamt 3.455 Steinen und den Maßen 31 cm x 46 cm x 20 cm hat der aus Slowenien stammende LEGO-Designer Rok Žgalin Kob das Schloss so detailgetreu wie möglich nachgebildet. Laut Pressemitteilung besuchte er Schloss Neuschwanstein selbst, sodass seine Eindrücke direkt in das Design einfließen konnten.

Die Dauer der Fertigstellung des Projekts betrug fast ein halbes Jahr. Für ihn waren außerdem zwei Dinge von zentraler Bedeutung: die Verbindung zwischen Schloss und Landschaft darzustellen und das Erlebnis der Besucher einzufangen.

Auf den ersten Bildern sieht das Set ziemlich beeindruckend aus und fängt das Wahrzeichen Bayerns ziemlich gut ein. Meiner Meinung nach zielt LEGO hier nicht nur auf Fans der Klemmbaustein-Szene, sondern auch auf Touristen weltweit ab, die sich das Bauwerk für das heimische Zuhause holen werden.

Der Konsument kann entscheiden

Auch dem deutschen Unternehmen BlueBrixx ist vor einigen Jahren wohl dieser Gedanke gekommen, denn damals wurde Schloss Neuschwanstein in Zusammenarbeit mit Xingbao auch als Klemmbaustein-Set umgesetzt. Dieses Set umfasst mehr als doppelt so viele Klemmbausteine, ist größer und dennoch 20 Euro günstiger als das entsprechende Set von LEGO.

Denn das LEGO Architecture-Set Schloss Neuschwanstein (21063) ist ab sofort zur unverbindlichen Preisempfehlung von 269,99 Euro vorbestellbar und wird ab dem 1. August in den LEGO-Stores, im LEGO Online-Shop sowie bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein.

Als Konsument ist es immer gut, die Qual der Wahl zu haben. Trotz vermeintlich günstigerem Preis und mehr Klemmbausteinen versprüht das LEGO-Set doch auch seinen eigenen Charme.

