RoboVac G30 Hybrid: Anker zeigt neuen Eufy-Saugroboter

Anker hat ein Jahr nach dem RoboVac G30 Edge ein neues Modell der Eufy-Reihe gezeigt und das hört auf den Namen Eufy RoboVac 30 Hybrid. Der Hersteller hat unter anderem die „Smart Dynamic Navigation“ bei diesem Modell optimiert.

Die Saugleistung bleibt bei 2000 Pa, allerdings gibt es jetzt auch hier eine neue Wischfunktion – daher auch der Name. Im Prinzip ist es also das Modell von 2020, nur eben mit einer Wischfunktion, die viele Hersteller in ihren Top-Modellen bieten.

-->

Preislich bleibt der RoboVac G30 allerdings auch das Flaggschiff von Eufy, denn mit einem Preis von 349,99 Euro bei Amazon ist es kein Schnäppchen. Wir haben den RoboVac G30 Edge nicht getestet, doch die Bewertungen bei Amazon sind gut. Und wer auf die Wischfunktion verzichten kann, spart hier knapp 100 Euro.

Tesvor S6: Preiswerter Saugroboter mit Wischfunktion im Test Saugroboter sind in den letzten Jahren deutlich günstiger geworden. Auf eine smarte Navigation muss man im unteren Preissegment aber meist immer noch verzichten. Der chinesische Hersteller Tesvor bietet mit dem Tesvor S6 allerdings ein preiswertes Modell an, das mit einer…17. Januar 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->