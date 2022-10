Rücksendungen: Amazon wird noch kundenfreundlicher

Energiesparen: Aldi passt die Öffnungszeiten an

Aldi Nord passt in Kürze seine Öffnungszeiten an, um – nach eigenen Aussagen – einen Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Damit ist man der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der diesen Schritt geht. Es ist aber durchaus denkbar, dass weitere Händler…19. Oktober 2022 JETZT LESEN →