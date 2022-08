DHL: Amazon-Retouren müssen bald nicht mehr verpackt werden

Seit geraumer Zeit ist es möglich, Retouren von Amazon über UPS unverpackt zurückzusenden. Bald holt Amazon dafür auch DHL ins Boot.

In Zukunft werden Amazon-Kunden ihre Retouren unverpackt auch bei DHL abgeben können. Ab dem 10. Oktober wird laut „Paketda“ der Service für alle Sendungen starten, die ein gewisses Packmaß und weitere Vorgaben einhalten. Kunden benötigen dann für eine Rücksendung keinen zusätzlichen Versandkarton mehr, sondern brauchen nur noch mit der Ware in der normalen Produktverpackung in einen DHL-Shop zu gehen.

-->

Amazon-Retouren werden im DHL-Shop verpackt

Im Rahmen der Rücksendung wird im DHL-Paketshop die Ware in einer Papiertasche verstaut und mit einem Versandlabel versehen. Der Kunde erhält von Amazon nur noch einen QR-Code, den er auf seinem Smartphone im Shop vorzeigen muss. Die Rücksendungen werden bis zu sieben Tage in den Filialen gesammelt, bevor sie an Amazon geschickt werden.

Sobald die neue Möglichkeit der Rücksendung gestartet ist, sollte diese ganz normal im Rücksendecenter bei Amazon auftauchen. So wie dies aktuell bereits für UPS der Fall ist.

DHL Paket erhöht Preise für Geschäftskunden deutlich DHL Paket passt die Preise für seine Geschäftskunden ab dem 1. Januar 2023 an. Die Preismaßnahme beinhaltet eine deutliche Erhöhung des Basispreises und umfasst zwei neue Zuschläge. So erfolgt ab 2023 die Einführung eines variablen Energiezuschlags sowie eines Peakzuschlags in…22. August 2022 JETZT LESEN →

-->