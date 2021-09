Plant Samsung einen faltbaren Laptop?

Foldables sind in den Fokus von Samsung gerückt und die aktuelle Galaxy Z-Reihe soll den Massenmarkt erobern. Doch hier ist noch nicht Schluss, denn es soll auch ein faltbares Android-Tablet geplant sein. Komme eventuell sogar noch mehr?

Eine bekannte Quelle für Samsung-Leaks hat diese Woche ein „Galaxy Book Fold“ in den Raum geworfen. Die Galaxy Books sind die Windows-Laptops von Samsung, werden wir also einen faltbaren Laptop sehen? Und falls ja, was wäre daran neu?

Was wäre ein „faltbarer“ Laptop?

Laptops sind, und das werden alle von euch wissen, etwas, was man aufklappen und zuklappen kann. Sie sind bereits „faltbar“. Womöglich wird Samsung hier aber ein faltbares OLED-Display einbauen, wie auch immer das dann aussehen soll.

Ich finde es jedenfalls gut, dass Samsung hier viel experimentiert und testet. Nicht alle Foldables sagen mir zu, aber das ist auch nicht schlimm, denn die Kategorie ist noch neu und da darf es auch Konzepte geben, die am Ende wieder scheitern.

