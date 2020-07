Samsung Galaxy Buds Live mit ANC

Samsung plant einen neuen und komplett kabellosen Kopfhörer und wird dabei erstmals auf ANC setzen. Nach den Samsung Galaxy Buds steht ein Modell mit dem Namen „Samsung Galaxy Buds Live“ an. Das soll es laut WinFuture in Mystic Bronze, Mystic White und Mystic Black im Einzelhandel geben.

Es gibt einen 12 Millimeter großen Treiber und Samsung wird mit „Tuned by AKG“ werben. Die Laufzeit liegt bei 5,5 Stunden, ohne ANC sind es 7,5 Stunden und mit dem Case kommt man auf 28 Stunden (20 Stunden, wenn man ANC nutzt).

-->

Es gibt ein „Always On Mic“ für Bixby und geladen wird das Case entweder über USB C oder Qi. Händler listen die Samsung Galaxy Buds Live wohl für knapp 190 Euro, wobei ich dann eher mit 199,99 Euro UVP rechne. Worauf ich hier aber am meisten gespannt bin: Wie wird dieses Modell im Ohr sitzen?

Samsung macht mittlerweile übrigens auch kein Geheimnis mehr aus den Galaxy Buds Live, denn die entsprechende App ist bereits online. Der Kopfhörer wird wohl offiziell am 5. August auf dem Unpacked-Event von Samsung vorgestellt.

Video: Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung bringt Personalausweis auf das Smartphone Wir haben im Mai über das Projekt Optimus 2.0 im Blog berichtet. Ziel ist ein digitaler Personalausweis für das Smartphone. Vor ein paar Wochen wurde schon angedeutet, dass man 2020 starten könnte und so wird es auch sein. In Zusammenarbeit…23. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->