Samsung bestätigt 5 neue „Power-Geräte“

Samsung hat zum zweiten Unpacked-Event für 2020 geladen und wird dieses am 5. August abhalten. In den letzten Wochen gab es viele Leaks, wie zum Beispiel erst heute vom Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Doch was ist alles geplant?

In einer Pressemitteilung hat Samsung jetzt ganz offiziell bestätigt, dass wir 5 neue „Power-Geräte“ bekommen werden. Doch was bedeutet das eigentlich genau?

-->

Samsung: Smartphones, Tablets und Wearables

Ich habe mir die Gerüchte der letzten Wochen angeschaut und das Samsung Galaxy Note 20 und Samsung Galaxy Note 20 Ultra würde ich als sicher einstufen. Das Samsung Galaxy Z Fold 2 haben wir ebenfalls schon gesehen und Samsung hat auch bestätigt, dass wir auf dem Event ein Foldable sehen werden.

Neben dem neuen Fold steht auch eine 5G-Version vom Samsung Galaxy Z Flip im Raum. Samsung wird die neuen Foldables in Zukunft vermutlich alle mit dem Galaxy Z-Branding vermarkten. Für Winter 2020 gibt es zwei neue Modelle.

Damit hätten wir vier neue Smartphones und vier Modelle, die man durchaus als Power-Geräte bezeichnen kann. Beim fünften Gerät tippe ich auf das Samsung Galaxy Tab S7, denn Samsung sprach von „Geräten“ und nicht „Smartphones“. Das würde bedeuten, dass wir diese 5 Modelle sehen werden:

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Tab S7

Und was ist mit den neuen Galaxy Buds und der neuen Galaxy Watch? Diese zwei Modelle stehen für Juli im Raum und ein Pressebild der Uhr deutet auf den 22. Juli hin. Werden wir die beiden Produkte also schon morgen sehen?

Samsung hat jedenfalls einiges für den Sommer geplant, das ist ein großes Lineup. Und ohne IFA (Samsung wird nicht teilnehmen) scheint man die neuen Produkte einfach alle auf dem Unpacked-Event im August zu präsentieren.

Google Pixel 4a: Pressebild aufgetaucht Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder über das Google Pixel 4a berichtet und es hatte sich bereits angedeutet, dass es bald offiziell vorgestellt wird. Heute nun ist im offiziellen Google Store ein Pressebild (siehe oben) des neuen…13. Juli 2020 JETZT LESEN →

-->