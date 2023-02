Samsung Galaxy S22-Reihe: One UI 5.1 im Februar als Android-Update geplant

Samsung schickt die neue Galaxy S23-Reihe auch in diesem Jahr mit einer neuen One UI-Version ins Rennen. Es bleibt bei Android 13, aber es gibt One UI 5.1 statt One UI 5.0. Und wir haben euch ja bereits gezeigt, was sich da alles verändert hat.

Vor ein paar Tagen hat Samsung auch verraten, welche Smartphones mit dem Android-Update versorgt werden, und da geht es sogar schon bald los. Laut Fido, einem kanadischen Netzbetreiber, werden erste Modelle noch im Februar versorgt.

Den Anfang machen das Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra, außerdem will Samsung auch die beiden Foldables von 2022 (Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4) mit One UI 5.1 ausstatten. Weitere Modelle dürften dann etwas später folgen.

In den letzten Jahren kam das Punkt-Update auch für günstigere Modelle, wie die Modelle der A-Reihe. Doch das dauert meistens länger, ich würde im Sommer damit rechnen. Sobald One UI 5.1 da ist, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Video: Samsung Galaxy S23 im Test

