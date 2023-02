Kommentar: Das Samsung Galaxy S23 ist mein neues Android-Highlight

Das Samsung Galaxy S22 hat mir sehr gut gefallen letztes Jahr, denn man spürt, dass die kompakten Android-Modelle wieder etwas besser werden. Das liegt daran, dass sie wirklich besser werden, aber auch daran, dass der Fortschritt bei den Flaggschiffen der Flaggschiff-Reihe seit einer Weile nur noch sehr gering ist.

Dadurch fühlt sich der Sprung bei einem Samsung Galaxy S23 für mich auch etwas größer als beim Samsung Galaxy S23 Ultra (im Vergleich zur Galaxy S22-Reihe) an.

Daher war ich auf das normale Samsung Galaxy S23 gespannt und wollte wissen, wie es sich im Alltag schlägt. Das Sony Xperia 5 IV war letztes Jahr mein Highlight bei den kompakten Android-Modellen, aber das Sony Xperia 5 V muss sich jetzt wirklich anstrengen, denn das Samsung Galaxy S23 gefällt mir bisher sehr gut.

Video: Samsung Galaxy S23 im Test

Ein kompaktes Android-Flaggschiff

Das Highlight ist natürlich das Design und die Haptik. Es ist mit ca. 6 Zoll kompakt und mit unter 170 Gramm sehr leicht für ein Highend-Modell. Und ich mag das Design mit der neuen Kamera-Optik, die noch minimalistischer wirkt. Es sieht gut aus und liegt super in der Hand und fühlt sich dennoch wirklich hochwertig an.

Samsung hat dem Display ein kleines Upgrade spendiert und es ist jetzt noch ein Stück heller. Und das sieht man, allerdings nur im Freien und bei hellem Licht. Das Display des Samsung Galaxy S22 war für mich ehrlich gesagt gut genug, allerdings ist es weiterhin kein teures LTPO-Panel, das gibt es nur bei den Ultra-Modellen.

Gleichzeitig bleibt es auch 2023 ein flaches Display mit einem dünnen und vor allem symmetrischen Rand, was mir am besten gefällt. Dazu ein kleines und sehr dezentes Loch oben in der Mitte, das wünsche ich mir auch beim iPhone 14 Pro.

Die Kamera liefert sehr gute Bilder und bei Schnappschüssen sehe ich auf den ersten Blick kaum noch Unterschiede zwischen einem Samsung Galaxy S23 Ultra, einem Apple iPhone 14 Pro oder eben dem Samsung Galaxy S23. Samsung hat auch an der Software gearbeitet und man bekommt jetzt bessere Nachtbilder.

Außerdem sind die Bilder gefühlt nicht mehr ganz so stark gesättigt. Ich mag den etwas natürlicheren Look von Apple und Google und Samsung geht in die Richtung.

Bei Ultraweitwinkel-Aufnahmen spielen für mich die meisten Modelle in etwa auf einem Level, abgesehen von ein paar Ausnahmen wie Oppo. Nur beim Zoom kann das Samsung Galaxy S23 nicht mit dem Ultra mithalten, denn es fehlt die gute Periskop-Technologie. Das bleibt ein Kritikpunkt, ebenso wie fehlendes UWB.

UWB steht für Ultrabreitband und ist eine Technologie, die in Trackern wie den AirTags oder bei digitalen Autoschlüsseln genutzt wird. Samsung ist ein Vorreiter dieser Technologie und verzichtet auch nur beim S23 darauf, das S23+ und S23 Ultra haben UWB. Daher kann ich diese Entscheidung gar nicht nachvollziehen.

Die Stereo-Lautsprecher sind gut, der Fingerabdrucksensor schnell und es gibt Android 13 mit vier Major-Updates, also auch da geht es in der Android-Welt nicht besser. Es sind Detailverbesserungen, doch den größten Schritt spürt man bei der Akkulaufzeit, denn es gibt endlich einen Snapdragon-Chip bei uns in Europa.

Zugegeben, bei der Performance spüre ich kaum einen Unterschied, aber die reicht mir seit zwei Jahren aus und ist eher ein Thema für Benchmarks. Und vielleicht noch mit Blick auf die Langlebigkeit, aber vor allem in der Android-Welt ist mir keine App bekannt, die selbst jetzt einen Snapdragon 8 Gen 1 von 2022 ausreizen kann.

Womit wir bei der Akkulaufzeit wären, die für mich bisher gefühlt etwa eine Stunde besser ist. Das ist noch nicht das Level eines Apple iPhone 14 Pro, welches in etwa gleich groß ist, aber besser, als beim Samsung Galaxy S22. Und somit wird das kompakte Galaxy S-Modell für viele ab sofort noch mehr zu einer Option für 2023.

Was ich in den ersten Tagen auch festgestellt habe: Das S23 verliert etwas weniger Akku über Nacht, doch das kann ich leider nicht mehr objektiv testen, da ich kein S22 mehr habe. Ich weiß aber noch, dass das dort teilweise ein hoher Verlust war.

Kabelloses Laden ist natürlich auch vorhanden, aber nur mit 25 Watt. Selbst die 45 Watt des Samsung Galaxy S23 Ultra sind im Jahr 2023 eher mager, die sollte es dann aber immerhin bei allen Modellen geben. 100+ Watt benötige ich weiterhin nicht, aber 25 Watt sind schon sehr grenzwertig für ein aktuelles Highend-Modell.

Die neuen Samsung-Modelle wurden teurer

Ich mag das Samsung Galaxy S23, sehr sogar. Samsung hat ein paar Dinge im Detail optimiert, das Design gefällt mir noch besser als letztes Jahr, die Haptik ist aber gleich gut und die Akkulaufzeit ist zwar nicht auf dem Level von Apple bei mir, aber ich würde sie auch nicht mehr als Problem (wie beim Galaxy S22) einstufen.

Das einzige Problem ist der Preisanstieg, denn die UVP liegt mittlerweile bei 949 Euro und das auch nur mit 128 GB (nicht erweiterbarem) Speicher. Ich würde da 256 GB empfehlen und dann sind wir bei über 1.000 Euro. Wobei man diese Version als Vorbesteller für 949 Euro bekommt, könnt ihr derzeit bei Amazon bestellen.

Und falls der Preisverfall beim Samsung Galaxy S22 ein Zeichen ist, dann sollte man Idealo im Auge behalten. Es würde mich nicht wundern, wenn der Preis auch nach der Vorbesteller-Aktion bei 950 Euro für 256 GB bleibt und wir schon bald über 900 Euro sprechen. Teuer, ich weiß, aber für diesen Preis eine Empfehlung.

In der Android-Welt ist mir derzeit kein besseres Android-Flaggschiff in dieser Größe bekannt, wenn es um Display, Akkulaufzeit, Kamera, Update-Garantie und Design und Haptik geht. Eigentlich vermisse ich nur den besseren Zoom und UWB, doch müsste ich wählen, ich würde das S23 dem S23 Ultra vermutlich vorziehen.

Das Samsung Galaxy S23 will ich in diesem Jahr mal länger testen, denn Xiaomi will mit dem Xiaomi 13 auch ein gutes und kompaktes Highend-Modell liefern und dann kommt ja sicher noch das Sony Xperia 5 V und das normale Google Pixel 8 soll in diesem Jahr kompakter werden. Es wird ein spannendes Jahr für diese Kategorie.

Doch das Samsung Galaxy S23 ist mein neuer Kompakt-Highend-Android-Champ und dieses Gesamtpaket wird nur schwer zu knacken sein. Daher kann ich es auch empfehlen, schlagt am besten bei der Vorbesteller-Aktion zu und nehmt mehr Speicher mit. Sonst würde ich allerdings auf die ersten Deals im Frühjahr warten.

Samsung Galaxy S23: Die Spezifikationen

Hersteller: Samsung

Samsung Modellbezeichnung: Galaxy S23

Galaxy S23 Preis: ab 949 Euro

ab 949 Euro Verfügbar: ab 17. Februar 2023

ab 17. Februar 2023 Größe: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm

146,3 x 70,9 x 7,6 mm Gewicht inklusive Akku: 168 g

168 g Betriebssystem: Android 13

Android 13 Akku: 3.900 mAh

3.900 mAh Display: 6,1″ (OLED, 120 Hz, FHD+)

6,1″ (OLED, 120 Hz, FHD+) Kamera: Triple-Kamera (50, 12, 10 MP)

Triple-Kamera (50, 12, 10 MP) Speicher: 128 oder 256 GB

128 oder 256 GB CPU: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8 GB

Das sind nicht alle Spezifikationen des Samsung Galaxy S23 Ultra. Auf der Webseite von Samsung bekommt ihr weitere Informationen zum Smartphone.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->