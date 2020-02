Samsung Galaxy Watch 2020: Es gibt neue Details

Samsung arbeitet an einer neuen Galaxy Watch, wobei bisher noch unklar ist, ob es sich dabei um die Galaxy Watch 2 oder Galaxy Watch Active 3 handeln wird. Oder ob man vielleicht auch ein ganz neues Modell für 2020 geplant hat.

Letzte Woche hatten wir jedenfalls neue Details zur Tizen-Smartwatch und heute geht es direkt weiter. Quelle ist erneut SamMobile, die erfahren haben, dass es wie bei der Active-Version ein Modell aus Edelstahl geben wird. Das kommt aber wohl nur in Silber und Gold auf den Markt (weitere Farben könnten folgen).

Samsung Galaxy Watch 2020 wird wohl größer

Die normale Alu-Version soll in drei Farben kommen: Schwarz, Silber und Gold. Es wird zwei Größen geben (und jeweils eine WLAN- und 4G-Version), wobei wir noch nicht wissen wie große die neue Samsung Galaxy Watch sein wird.

Das kleinere Modell soll jedoch einen Akku mit 330 mAh haben, was deutlich mehr als bei der kleinen Galaxy Watch Active 2 (247 mAh) ist. Gut möglich, dass die neue Samsung Galaxy Watch also wieder ein bisschen größer wird.

Aktuell gibt es noch keine Leaks in Form von Pressebildern und Co., daher kann man eine Ankündigung auf dem Unpacked-Event am nächsten Dienstag definitiv ausschließen. Wir werden die neue Galaxy Watch also entweder auf dem MWC in Barcelona sehen oder vielleicht auch erst auf der IFA im Sommer.

Samsung Galaxy S20: Die Details zum Lineup

