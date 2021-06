Samsung Galaxy Watch 4 mit Google Wear könnte im Juni kommen

Samsung arbeitet an einer neuen Galaxy Watch, das ist ein offenes Geheimnis. Und es ist bereits offiziell, dass Google und Samsung nun gemeinsam an Wear arbeiten und Samsung deshalb sogar Tizen für Smartwatches endgültig einstellen wird.

Samsung Galaxy Watch 4 im Juni?

Im Rahmen der Google I/O kündigten die beiden diesen Schritt an, allerdings gab es gar nicht so viel vom neuen Wear zu sehen. Das wird sich am 28. Juni ändern, denn Samsung hat zu einem Galaxy-Ökosystem-Event auf dem MWC geladen.

Mit dabei ist auch „ein neues Watch-Erlebnis“ und man möchte zeigen, wohin die Reise hier geht. Es ist aber unklar, ob wir die Samsung Galaxy Watch 4 bereits in der finalen Form sehen werden, daher auch das „könnte“ in der Headline.

Sicher ist nur, dass Samsung etwas für Ende Juni geplant hat und man will neue Details zu Galaxy-Smartwatches mit Wear nennen. Wie groß das Event ausfällt, das bleibt abzuwarten, aber wir werden euch hier auf dem Laufenden halten.

Video: Die Google Pixel Watch

