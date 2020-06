Samsung: Kostenloses Smartphone zum Aktions-TVs

Samsung hat aktuell seine Juni-Promotion gestartet. Die Aktion beinhaltet ausgewählte TVs, Soundbars, einen Gaming Monitor und Hausgeräte.

Beim Kauf eines Aktions-TVs erhalten Kunden je nach Modell das Samsung Galaxy S20, Galaxy S10+ oder das Galaxy A80 kostenfrei dazu. Wer sich für eine Aktions-Soundbar, -Hausgeräte oder den QLED Gaming Monitor CRG94 entscheidet, erhält eine Rückzahlung von bis zu 150 Euro.

Die Aktion wird von der Samsung Consumer-Electronics-Einheit (CE), welche die Bereiche TV/Audio und Hausgeräte umfasst, ausgerichtet, läuft bis zum 30. Juni 2020 und bietet Käufern entweder eine Rückzahlung auf das erstandene Gerät in Form von Cashback oder die Zugabe eines Samsung Galaxy Smartphones.

Für Soundbars und Displays wird die entsprechende Cashback-Summe im Samsung Online Shop direkt im Warenkorb abgezogen, der Versand der Zugabe beim Kauf eines Aktions-TVs erfolgt im Samsung Online Shop direkt zusammen mit dem jeweiligen Aktions-TV.

Registrierung erforderlich

Beim Kauf bei sonstigen teilnehmenden Händlern ist eine Registrierung des jeweiligen Aktionsgerätes bis 14. Juli 2020 und für den Bereich Hausgeräte über das Samsung Promotool bis 30. Juli 2020 erforderlich.

Der Kauf von teilnehmenden Hausgeräten lässt sich über das Samsung Promotool ebenfalls registrieren und abwickeln, die jeweilige Cashback-Summe wird dem Kunden anschließend überwiesen.

Kunden können also das entsprechende Aktions-Hausgerät beim Händler erwerben und sollten dieses im Anschluss über das Samsung Promotool registrieren, um sich das Cashback zu sichern.

Neues Smartphone zum Fernseher

Ein Samsung Galaxy S20 erhalten Kunden kostenlos dazu, wenn sie sich für einen teilnehmenden Aktions-TV der 8K-QLED-Reihe entscheiden. Käufer eines Q95T2 in 85 (214 cm) oder 75 Zoll (189 cm) bekommen zu ihrem neuen Fernseher, dem diesjährigen 4K Topmodell von Samsung, ein Samsung Galaxy S10+.

Zum Erwerb eines The Frame3 in 75 Zoll (189 cm) gibt es ebenfalls ein S10+ kostenfrei dazu. Wer sich für eines der anderen The Serif und The Frame Aktionsmodelle entscheidet, erhält ein Galaxy A80 kostenfrei obendrauf.

Insgesamt nehmen 46 TV-Produkte an der Aktion teil. Welche genau dabei sind, ist auf samsung.de/einkaufsvergnuegen aufgeführt. Dort findet ihr auch die Q-Soundbars der Cashback-Aktion sowie den QLED Gaming Monitor und die Hausgeräte.

