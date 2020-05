Samsung: microSD-Speicherkarten bei Saturn und MediaMarkt im Angebot

Bei Saturn und MediaMarkt gibt es aktuell microSD-Speicherkarten von Samsung im Angebot. Saturn hat bei den aktuell laufenden Weekend Deals eigentlich zwei Speicherkarten von SanDisk im Angebot, doch da fallen in jedem Fall noch 2,99 Euro Versandkosten an. Bei den Speicherkarten von Samsung ist das nicht so.

Wem 64 GB reichen, der bekommt die Samsung Evo Plus microSDXC-Karte für nur 11 Euro direkt bei Saturn. Wer 128 GB Speicher will, der bekommt die Samsung Evo Plus microSDXC-Karte für nur 19 Euro direkt bei MediaMarkt. Die Karten von SanDisk habe ich euch weiter unten aber auch noch verlinkt.

Falls ihr also noch ein Android-Smartphone mit Speichererweiterung (oder ein anderes Gadget) besitzt, dann sind das gute Preise für microSD-Karten. Die Karte mit 128 GB von SanDisk kostet mit Versandkosten übrigens auch nur 20 Euro und ist somit nur einen Euro teurer, als die Evo Plus von Samsung.

