Samsung plant wohl „günstige“ Foldables

Man spürt, dass die magische 1.000-Euro-Grenze bei vielen eine Schranke im Kopf bleibt, denn das Samsung Galaxy Z Flip 3 für ein Foldable sehr beliebt. Es ist aber auch relativ günstig geworden. Genau hier möchte Samsung weiter ansetzen.

Foldables für unter 800 Euro geplant

Waren Foldables vor wenigen Jahren noch Produkte für 2.000 Euro, so sprechen wir jetzt immerhin über 1.000 Euro. Aus Südkorea hört man aber, dass Samsung ab 2024 einen Preis von unter 800 Euro anpeilt – das Level der Galaxy A-Reihe.

Wie will man den Preis weiter senken? Nun, beim Samsung Galaxy Z Flip 3 muss man schon auf einige Premium-Features verzichten, da macht Samsung weiter. Es soll nur noch wichtige Highend-Features geben, der Rest wird stark reduziert.

Am Ende ist das die typische Strategie der Mittelklasse, in die ich ein Samsung Galaxy Z Flip 3 sogar schon einordnen würde (wenn wir uns nur die reinen Daten anschauen). Es ist aber interessant zu sehen, dass es Samsung wirklich komplett ernst meint und die Foldables (zur Not eben auch alleine) etablieren möchte.

