Saturn Weekend Deals XXL mit Angeboten zu TV, Audio, Computer und mehr

Bei Saturn lädt man nur noch an diesem Wochenende zu den Weekend Deals XXL. Damit bietet man auch in dieser Woche zahlreiche Produkte zu Aktionspreisen an.

Im Rahmen der Saturn-Rabattaktionen sind verschiedene Produkte aus den Bereichen TV & Audio, Computer & Büro und Computer- & Büro-Zubehör, Haushalt & Bad, Foto & Drohnen sowie Heimwerken & Garten vergünstigt zu haben. Wie üblich sind zahlreiche Markenhersteller Teil der Aktion.

Die finalen Preise der Aktionsangebote müsstet ihr bitte wie üblich der jeweiligen Produktseite entnehmen bzw. können wie gewohnt bei den Weekend Deals XXL bei Saturn eingesehen werden. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie immer anzuraten.

Alle Aktionsprodukte können noch bis Montag, den 26. Oktober 2020 erworben werden. Versandkosten fallen für Aktionsartikel nicht an, sobald der Bestellwert über 59 Euro liegt.

PS: Aktuell sind bei MediaMarkt etwa 14 Prozent Rabatt möglich.

