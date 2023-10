Scalable Capital startet Wertpapierkredite

Die Investmentplattform Scalable Capital bietet seinen Kunden nun die Möglichkeit, Wertpapierkredite über den Scalable Broker zu nutzen.

Diese Kredite ermöglichen finanzielle Flexibilität, ohne bestehende Positionen verkaufen zu müssen. Ab einem Portfoliowert von 1.000 Euro im Broker vermittelt Scalable Capital Kunden in Deutschland einen Depotkredit.

Die persönliche Kreditlinie bestimmt, wie viel Kreditvolumen Kunden jeweils zur Verfügung steht. Sie richtet sich nach den Marktpreisen der gehaltenen Wertpapiere und deren Beleihungswerte. Die Kredite basieren also auf den Wertpapieren im Depot und bieten marktübliche Konditionen. So heißt es:

Die variablen Zinsen bemessen sich am Geldmarktsatz 3-Monats-Euribor zzgl. 3 % p.a.. Daraus ergibt sich ein Sollzins von zurzeit 6,88 % p.a., der jeweils zum Monatsbeginn angepasst wird. Die Zinsen fallen nur an, wenn der Kredit tatsächlich genutzt wird und werden zum Ende eines Quartals vom Verrechnungskonto abgebucht. Es steht Kundinnen und Kunden frei, wann sie ihren Kredit beanspruchen und in welchen Raten sie ihn zurückzahlen. Einen festen Zahlungsplan gibt es nicht, ebenso keine Strafzinsen bei Sondertilgungen oder Bearbeitungsgebühren.

Die Kreditvermittlung erfolgt durch Scalable Capital, während die Baader Bank AG die Vergabe übernimmt. Die Verwendung des Kredits ist vielfältig, aber die Immobilienfinanzierung ist gesetzlich ausgeschlossen. Die Kreditlinie wird live im Broker angezeigt. Der maximale Kreditrahmen liegt bei 100.000 Euro.

Die Kreditanfrage erfolgt in der App oder im Web und ist jederzeit durchführbar. Ob ein Kredit gewährt wird, erfährt der Kunde während Bankarbeitszeiten nach wenigen Minuten. Diskriminierende Faktoren wie das Lebensalter, das Geschlecht oder die berufliche Situation werden nicht zugrunde gelegt.

Die Eröffnung eines Kontos ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen. Das Angebot ist für Kundinnen und Kunden in FREE, PRIME und PRIME+ verfügbar.

