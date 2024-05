GTA 5 ist fast das erfolgreichste Spiel aller Zeiten

Die 300 Millionen Einheiten von Minecraft wird vermutlich so schnell kein Spiel knacken, aber GTA 5 ist auch über ein Jahrzehnt nach dem Release noch beliebt und verkauft sich gut. Rockstar feierte sogar einen durchaus starken Meilenstein.

Letztes Jahr blickte man noch auf 180 Millionen Einheiten, mittlerweile hat GTA 5 allerdings die 200 Millionen Einheiten geknackt. Die Ankündigung und der Trailer zu GTA 6 haben also nochmal für einen kleinen Push beim aktuellen Teil gesorgt.

Da GTA 6 erst im Herbst 2025 erscheinen wird, würde ich mit 10 bis 20 Millionen weiteren Einheiten bis zum Release rechnen. Der Nachfolger tritt also in sehr große Fußstapfen und die Erwartungen an GTA 6 werden wohl kaum zu erfüllen sein.

